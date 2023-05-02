Уничтожили пункт управления, 4 склада боеприпасов и средство ПВО: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ. Украинские защитники попали в склады оккупантов, пункт управления и еще несколько важных объектов врага.

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Об этом вечером 2 мая сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии "отминусировали" три дрона и 17 мест дислокации врага.

Так, наши защитники сбили три вражеских беспилотника разных типов.

Также украинские бойцы поразили:

1 пункт управления,

12 районов сосредоточения живой силы,

4 склада боеприпасов,

1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.

Напомним, ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в районе села Маячка Запорожской области. Под "раздачу" попали БК, пушки и сотни военных путинской армии. В частности, удар пришелся на военную базу россиян, которую они обустроили в районе местного рыбхоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, Силы обороны 2 мая отразили 20 атак врага. Самые горячие бои снова продолжались за Бахмут и Марьинку, где защитники Украины стойко держат оборону.

Украинские фотографы Либеровы показали, как наши воины удерживают важную позицию под Авдеевкой и не дают захватчикам захватить город.

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