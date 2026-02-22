'Уничтожили' то, чего не существует? В ВСУ опровергли заявление россиян о поражении заряжающих машин HIMARS и пусковых установок 'Фламинго'

Украинские военные в воскресенье, 22 февраля, опровергли очередной российский фейк. В частности о том, что врагом были поражены заряжающие машины HIMARS и пусковые установки "Фламинго".

Соответствующее заявление было опубликовано Группировкой объединенных сил. Военные отмечают, что HIMARS не имеет транспортно-заряжающих машин, а в ракетах FP-5 "Фламинго" отсутствуют пусковые установки.

"Группировка объединенных сил с грустью отмечает, что после последней российской атаки в Украине не осталось ни транспортно-заряжающих машин HIMARS, ни пусковых установок для ракет "Фламинго", – с долей сарказма цитируют наши военные очередной российский фейк.

Впрочем, отмечают военные, до атаки тоже не было HIMARS (который не имеет транспортно-заряжающих машин), а запуск FP-5 "Фламинго" осуществляется с простых направляющих.

Также добавляется, что эту новость Группировка объединенных сил цитирует исключительно для понимания уважаемых читателей, чего стоят отчеты ВС РФ. В частности эта новость:

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки ракет "Фламинго".

"Уничтожить то, чего не существует в природе – на это способна только российская пропаганда", – резюмировали военные опровержение очередного фейка СМИ РФ.

Напомним, что в конце января российская пропаганда забросила в информационное пространство очередной фейк. Сетью начали распространяться сообщения о том, что якобы война могла закончиться еще в августе, если бы Киев согласился отдать РФ весь Донбасс.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ атаковали ряд важных объектов, которые обслуживают российское войско. Среди пораженных целей, в частности, предприятие, производящее межконтинентальные и баллистические ракеты.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля в тимасово оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили два пограничных сторожевых корабля и два самолета россиян. Также под удар попала вражеская реактивная система залпового огня в Запорожской области.

