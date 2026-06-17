Уникальный прецедент: в NAUDI высказались о партнерстве "Украинской бронетехники" и MBDA

Партнерство между "Украинской бронетехникой" и европейским ракетным концерном MBDA может стать новой моделью сотрудничества между украинскими производителями и ведущими оборонными компаниями Европы. Об этом заявил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий в эфире телеканала "АпострофТВ", комментируя заключение соглашения между компаниями.

Видео дня

"Это соглашение о стратегическом партнерстве. Для украинской оборонной отрасли подобный тип глубокого взаимодействия крупной европейской оборонной корпорации и украинской оборонной компании – это, я бы сказал, уникальный прецедент", – подчеркнул Высоцкий.

"Речь идет, прежде всего, о большом пакете совместных программ. Конкретные проекты я пока не могу называть, поскольку это связано с рисками для безопасности. Но могу сказать, что там будут очень интересные программы, мы будем совместно производить больше того оружия, которое нужно и нам, и, в то же время, европейцам", – отметил он.

Договоренности между "Украинской бронетехникой" и MBDA, о которых стороны сообщили на прошлой неделе, предусматривают сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и противодействия беспилотникам. Стороны планируют обмен технологиями, реализацию совместных производственных программ и разработку инновационных решений в направлениях Deep Strike и C-UAS с перспективой создания совместного предприятия.

Главные истории дня

MBDA является одним из ведущих европейских производителей ракетного вооружения и участвует в производстве крылатых ракет Taurus. В то же время "Украинская бронетехника" обладает значительным опытом разработки и быстрой адаптации вооружений к потребностям современной войны.

По словам Высоцкого, сочетание украинского боевого опыта и компетенций в масштабировании производства с европейскими технологиями способно существенно усилить оборонный потенциал обеих сторон.

"Мы как страна и отрасль обладаем опытом масштабирования, пониманием того, как быстро налаживать производство и адаптировать его к потребностям фронта. Этот опыт, который у нас есть, нужно сочетать с технологиями наших партнеров", – сказал он. По его словам, в рамках партнерства стороны планируют реализовать ряд крупных производственных программ.