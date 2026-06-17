Разработанный украинцами ИИ впервые в истории самостоятельно принял решение о ликвидации российских солдат – New Scientist

Украинские дроны с искусственным интеллектом нанесли удар по российским солдатам на территории, где находился враг. Дроны самостоятельно выбрали цель и приняли решение о ликвидации врага. Результатом операции стала гибель нескольких российских солдат и уничтожение вражеского грузовика.

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Однако применять на поле боя полностью автоматизированные дроны власти запретили. Об этом сообщило издание New Scientist со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской оборонной промышленности.

Что известно

Испытания состоялись два года назад, во время украинского контрнаступления. Дроны самостоятельно, без участия оператора, выбирают цель и принимают решение о ликвидации врага.

Об испытаниях изданию рассказал генеральный директор украинской компании-производителя дронов Aero Center Александр Кохановский. Он отметил, что лично не был на месте, однако рассказал, что операция была проведена вблизи городов Бахмут и Часов Яр в рамках украинского контрнаступления два года назад.

"Мы просто запускаем его и знаем, что всё будет уничтожено – всё, что будет найдено там, в этой конкретной местности, будет уничтожено, – отметил Кохановский. – Нет никакой связи с дроном, вы не можете видеть видео, ничего… Все, что он увидит, будет уничтожено.

Главные истории дня

Для испытания было задействовано 10 беспилотников с искусственным интеллектом. Поскольку не было возможности увидеть, на что нацелились автоматические дроны, после испытаний в этот район были отправлены дроны с человеком на борту, чтобы проверить результат. По словам Кохановского, среди жертв были "несколько солдат и один грузовик". Хотя нет никаких записей о том, как автоматические дроны атаковали вражеские цели, был сделан вывод, что дроны их уничтожили.

Отмечается, что украинское правительство в настоящее время запрещает использование искусственного интеллекта на заключительном этапе перехвата целей, хотя в целом искусственный интеллект используется в различных устройствах на многих этапах процесса до этого момента.

"В отчетах 2023 года говорилось о том, что украинские ударные беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом, находить и атаковали цели без помощи человека, но их использовали против транспортных средств, таких как танки, а не против пехоты. На тот момент никаких подтверждений о человеческих жертвах не было", – говорится в материале.

В целом использование искусственного интеллекта широко распространено в вооруженных силах по всему миру, однако люди все равно в определенный момент контролируют ситуацию. То есть в таких устройствах автоматизирована по крайней мере часть процесса атаки на цели.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинская deftech-компания SkyFall, известная производством тяжелых бомбардировщиков Vampire и перехватчиков P1-Sun, представила новое поколение дронов-перехватчиков P1-Sun Long, оснащенных искусственным интеллектом.

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