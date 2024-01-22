Упал прямо на могилу: в Днепре на кладбище обнаружили фрагмент российской ракеты. Фото

На днепровском кладбище обнаружили фрагмент российской ракеты. Он упал прямо на могилу.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный". В результате падения ракеты повреждена могильная плита.

"На одном из кладбищ Днепра обнаружили фрагмент российской ракеты. Снаряд упал прямо на могилу, повредив могильную плиту", – говорится в сообщении.

Взрывотехники изъяли этот элемент для последующего обезвреживания.

Следует отметить, что во Львове фрагмент российской ракеты сломал дерево, которое посадили в память о погибшем украинском воине. Оно напоминало о солдате Руслане Степуле, которого оккупанты убили в начале АТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые использовала для ударов по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс"), которой не менее 60 лет. В сети обнародовали фото обломков редкого снаряда.

Китай признал неэффективными российские ракеты "Кинжал". Эксперты Поднебесной заявили, что ракета основана на устаревшей технологии 1980-х годов и не может существенно изменить ситуацию на поле боя и повлиять на исход войны в Украине.

Российские ракеты становятся менее качественными. Они часто не долетают до своих целей и падают на открытой местности.

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