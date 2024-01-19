Оккупанты запустили по Украине редкую 4-тонную ракету 60-х годов: в чем ее особенности

Россия впервые использовала для ударов по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс"), которой не менее 60 лет. В сети обнародовали фото обломков редкого снаряда.

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О применении Москвой такой "винтажной" ракеты пишет Defense Express. Издание отмечает, что ракета П-35 была принята на вооружение еще в 1962 году.

Эксперты идентифицировали обломки по обнародованным фотографиям. Однако за ними трудно определить, где именно были найдены обломки российского "Прогресса". Но учитывая, что эта ракета противокорабельна, можно предположить, что ее сбили на юге страны.

Ракету П-35 (3М44 "Прогресс") среди груди металла узнали на фото по довольно характерным крыльям.

"Defense Express из собственных источников подтверждает, что речь идет именно об этой ракете", - отметило издание.

Эта ракета имеет достаточно значительные габариты, ее длина достигает 10 метров, а стартовый вес – 4 тонны.

Над разработкой П-35 советские инженеры работали в середине 1950-х годов, а на вооружение 3М44 "Прогресс" приняли в 1962 году. К тому времени такой снаряд действительно был прогрессивным.

Дальность ракеты П-35 составляет 350 км, скорость – 2000 км/ч, а масса боеголовки – 1 тонна.

Несмотря на такой почтенный возраст, П-35 до сих пор находится на вооружении "второй армии мира". В частности, она является снарядом для берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в 8 пусковых. Какой из этих "Редутов" был использован для удара по Украине неизвестно.

Журналисты также предполагают, что эту ракету могли запустить и из стационарного комплекса "Утес", известный также как "Объект-100". Он находится в оккупированном Крыму возле Балаклавы.

Это подземный объект, сами ракеты на нем спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом.

Россия в целом имела два таких комплекса. Другой находился на острове Кильдин в Баренцевом море, и по имеющейся информации он покинут.

Издание отмечает, что использование такой "музейной" ракеты может свидетельствовать о попытке ударить хоть чем-нибудь. Ведь П-35 даже в последней своей версии модернизации, принятой на вооружение в 1982 году, уже тогда числилась архаичной.

Как сообщал OBOZ.UA:

Китай признал неэффективными российские ракеты "Кинжал". Эксперты Поднебесной заявили, что ракета основана на устаревшей технологии 1980-х годов и не может существенно изменить ситуацию на поле боя и повлиять на исход войны в Украине.

Российские ракеты становятся менее качественными. Они часто не долетают до своих целей и падают на открытой местности.

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