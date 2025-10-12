'Упала на приусадебный участок': на Черниговщине нашли боевую часть ракеты 'Искандер-К', которая не взорвалась. Фото

Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты "Искандер-К", которая упала на приусадебный участок в Черниговском районе и не сдетонировала. Происшествие произошло вчера – местные сообщили о находке, после чего на место оперативно выехали пиротехники.

По данным официального Telegram-канала ГСЧС Украины, специалисты идентифицировали боеприпас, оценили риски и с помощью специального оборудования загрузили его в специализированный транспорт для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

В сообщении спасателей также отмечается опасность и призыв не приближаться к обломкам – в случае обнаружения просили звонить 101.

Опасность была особенно большой, потому что рядом располагались жилые дома и автозаправочная станция, говорят в ГСЧС.

Пиротехники эвакуировали людей на безопасное расстояние, оградили место находки и работали в защитном оборудовании. Специалисты сообщили, что операцию снятия и транспортировки выполнили по стандартной процедуре – это заняло несколько часов, но прошло без инцидентов.

Технические характеристики "Искандер-К"

"Искандер-К" – это крылатая ракета наземного базирования в составе комплекса "Искандер". Она летит на сверхнизкой высоте, огибает рельеф и использует средства радиоэлектронной защиты, что затрудняет ее обнаружение средствами ПВО по сравнению с баллистическими модификациями "Искандер-М".

Масса боевой части может достигать до 480 кг, а дальность, в зависимости от модификации, указывается до примерно 500 км для ракеты Р-500 (9М728).

ГСЧС в очередной раз просит не прикасаться к обломкам ракет, дронов или подозрительных предметов и сразу сообщать в службу спасения по номеру 101. Возможно, кому-то покажется, что "это уже привычно", но даже один не сдетонировавший фрагмент остается смертельно опасным.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября российская оккупационная армия в очередной раз массированно атаковала Чернигов. Целью путинских террористов стало предприятие и объекты инфраструктуры. В результате обстрела в областном центре возникли пожары. Россияне снова атаковали объекты инфраструктуры в Чернигове. Согласно опубликованным фото, на месте ударов возникли сильные пожары.

