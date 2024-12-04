Упала в поле: в Житомирской области взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты. Фото

В Житомирской области взрывотехники полиции обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101, упавшей в поле вблизи одного из населенных пунктов. После каждого обстрела армией РФ полицейские производят тщательное обследование мест падения обломков и боеприпасов для дальнейшего их уничтожения.

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Не сдетонировавший боеприпас представлял серьезную опасность для местных жителей. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Недавно специалисты взрывотехнической службы ГУНП в области обнаружили боевую часть ракеты Х-101, которая упала в поле вблизи одного из населенных пунктов региона и не сдетонировала. В целях безопасности жителей окрестных сел полицейские организовали их временную эвакуацию", – говорится в сообщении.

Взрывоопасный объект подготовили к контролируемому уничтожению: его поместили в специально вырытую яму, засыпали грунтом, чтобы уменьшить силу взрыва и избежать разлета обломков, и совершили подрыв.

После обезвреживания специалисты обследовали воронку, образовавшуюся взрывом, и подтвердили, что угрозы для людей больше нет.

Полиция отмечает важность соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных объектов. В случае обнаружения боеприпасов, обломков ракет, снарядов или другой опасной техники категорически запрещается их касаться или самостоятельно перемещать.

В таких случаях следует немедленно сообщить о находке по телефонам 102 (полиция) или 101 (спасатели). До прибытия специальных служб важно предупредить других людей об опасности и обеспечить, чтобы никто не приближался к подозрительному объекту.

Стоит отметить, что в ночь на 4 декабря российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину: враг запустил 50 БпЛА. Силы ПВО во время ночного боя уничтожили 29 вражеских дронов-камикадзе.

Напомним, во время воздушной атаки в ночь на 3 декабря оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Также под ударом оказался энергообъект в Тернополе. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших, однако в Тернополе часть города была обесточена.

Кроме того, в результате атаки были повреждены частные дома Киевской области.

Всего в ту ночь Воздушные силы сбили 22 российских дрона.