Упала во дворе и не взорвалась: в Торецке пиротехи изъяли авиационную бомбу КАБ-250. Фото

В городе Торецк Донецкой области в частном секторе изъяли российскую управляемую авиационную бомбу. УАБ-250 упала во дворе местных жителей, но не сдетонировала.

Инцидент произошел вечером 2 марта. Об этом сообщил Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Службу спасения позвонили жители Торецка и заявили, что после вражеского обстрела на территории частного домовладения обнаружен взрывоопасный предмет.

На место ЧП выехали спасатели 22-го государственного пожарно-спасательного отряда. Они подтвердили, что во дворе лежала неразорвавшаяся УАБ-250 страны-агрессора.

Сотрудники ГСЧС совместно с Национальной полицией провели обход жилищ, которые могли оказаться в зоне возможного поражения. Из 10 близлежащих жилых домов были эвакуированы 14 человек.

В воскресенье, 3 марта, пиротехники ГСЧС изъяли УАБ-250 и уничтожили ее в установленном порядке.

Как писал OBOZ.UA:

– 3 марта войска России сбросили на жилой квартал в Курахово Донецкой области управляемую авиабомбу УАБ-500. Ранения получили 16 человек.

– Согласно сводке Генештаба ВСУ, в течение суток (на 18:00 воскресенья, 3 марта) оккупанты нанесли один ракетный и 48 авиационных ударов, а также совершили 60 обстрелов с РСЗО.

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