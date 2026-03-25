'Уровень просто невероятный': генерал-лейтенант США отметил инновации Украины в войне против России. Видео

Украина в достаточно быстрых темпах внедряет инновационные решения в войне против России. Новые технологии, в частности в вооружении, не только оперативно применяются, но и постоянно адаптируются и улучшаются в процессе использования.

Об этом заявил генерал-лейтенант Космических сил США Стивен П. Уитни. Видео размещено на платформе Х Комитета Сената по вопросам вооруженных сил США.

"Самое большое, что мы видим в Украине, это быстрые темпы инновации и то, как быстро они внедряют новые концепции, то есть, вы знаете, они запускают вещи в воздух, тестируют их, а затем постоянно совершенствуют интеграции. Как и общий способ ведения бизнеса, их уровень инноваций просто невероятный", – отметил Уитни.

Кто такой Стивен П. Уитни

Стивен П. Уитни – генерал-лейтенант Космических сил США, который сейчас занимает должность директора по вопросам структуры сил, ресурсов и оценки Объединенного штаба. Ранее он возглавлял штаб Космических сил США.

Он является кадровым офицером в сфере закупок космических систем и имеет опыт командования эскадрильей корпоративных операций Национального разведывательного управления. Также работал в направлении систем глобального позиционирования (GPS), в частности был директором соответствующего управления и старшим руководителем материально-технического обеспечения подразделения пользовательского оборудования GPS.

В мае 2021 года его перевели в Космические силы США, а уже через год повысили до генерал-майора. В должности директора штаба он отвечал за координацию политики, планирования, процедур и межфункциональных процессов в штаб-квартире.

Уитни стал первым руководителем штаба Космических сил, который получил звание генерал-майора, и является кавалером многочисленных государственных наград США.

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point занимается разработкой собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9. Они могут стать более дешевым аналогом американских ATACMS от Lockheed Martin и производиться массово. По состоянию на сейчас FP-7 уже прошла испытания, а FP-9 готовится к тестам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что за время полномасштабной войны доля украинского оружия в обеспечении военных достигла почти 60%. Он отметил, что Украина уже доказала, что "в производстве оружия мы среди лучших в мире".

