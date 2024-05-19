Урожайные вылеты: пограничники показали, как уничтожают окупантов под Бахмутом. Видео

Украинские воины продолжают регулярно уничтожать личный состав и технику оккупационных войск. В этот раз еще несколько оккупантов не справились с "выгоранием" на работе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. В этот раз на Бахмутском направлении отличились своими "урожайными вылетами" бойцы бригады "Помста".

"Урожайные вылеты! Пограничники бригады "Помста" уничтожили состав боекомплекта, автомобили "Урал", "УАЗ", поразили позиции и укрытие оккупантов на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники из рядов бригады "Помста" устроили эффективную охоту на россиян на Бахмутском направлении. С помощью ударных дронов они взорвали состав БК врага и уничтожили вражескую автотехнику.

Как сообщал OBOZ.UA, боец бригады "Рубеж" НГУ с позывным "Чех" рассказал, что на Бахмутском направлении оккупанты чаще стали использовать "танки-сараи". Это обычные танки, но они выглядят как металлические будки, полностью обшитые защитой.

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