Уроженец Донбасса уклонился от мобилизации, а на суде сам попросился в ВСУ: чем все кончилось

В Ровно суд рассмотрел дело избежавшего мобилизации уроженца Донетчины, но во время судебного заседания заявил о своем желании служить в украинской армии. Ровенский городской суд назначил мужчину 2 года тюрьмы.

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Об этом сообщает местное издание РО. Согласно материалам дела, в июле 2022 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

В феврале 2023 года ему вручили повестку, которой обязали явиться на следующий день в пункт сбора для распределения в воинскую часть. Несмотря на это, он не прибыл по вызову.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, раскаялся и выразил готовность присоединиться к Вооруженным силам Украины. Однако суд вынес приговор – два года лишения свободы.

Решение Ровенского городского суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в Полтавской области 50-летний мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки. В суде он объяснил свой поступок по возрасту, болезни глаза и воспитанию внуков, суд дал ему два года испытательного срока.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации "через грибок на ногах". Мол, по дороге к месту службы во Львовской области у него начались сильные боли в ногах, из-за чего его вернули для повторного осмотра на военно-врачебной комиссии. А оттуда – направили в Ужгородский областной кожно-венерический диспансер для дополнительного обследования.