Ушел на фронт вместе с сыновьями: под Бахмутом отдал жизнь за Украину нацгвардеец из Прикарпатья

Война, развязанная в Украине государством-террористом Россией, забрала жизнь 50-летнего бойца Нацгвардии из Ивано-Франковской области Николая Бомко. Он встал на защиту страны после полномасштабного вторжения РФ вместе с двумя сыновьями.

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Герой погиб 1 июня 2023 года вблизи Спорного Бахмутского района. Печальное известие сообщили в Facebook Болеховского городского совета.

Отмечается, что Бомко родился в Винницкой области. Вместе с семьей он проживал в Дрогобыче, а затем переехал в Болехов. До начала полномасштабной войны боец работал в Государственной пограничной службе Украины на пункте пропуска Рава-Русская, а став на защиту Родины, служил штаб-сержантом, главным сержантом 1 взвода оперативного назначения 3 батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

В горсовете выразили искренние соболезнования семье павшего Героя.

"Это непоправимое горе для всех нас, ведь страна продолжает терять своих лучших сыновей", – отметили в сообщении.

Напомним, также в боях за свободу и независимость Украины погиб 43-летний Алексей Романчук из города Ривне. Солдат ВСУ, в перерывах между боевыми действиями успевавший читать книги в окопах, с декабря прошлого года считался пропавшим без вести.

Мужчина с первого дня начал активно волонтерить, помогать воинам, ведь занимался услугами по перевозке. А потом ушел на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на Харьковщине 1 июня провели в последний путь защитника Вячеслава Сахновского. Командир танка погиб в боях за Украину на фронте в Донецкой области;

– сеть всколыхнул пост жены воина, погибшего возле Авдеевки. Женщина опубликовала эмоциональное сообщение о потере любимого.

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