Ушел на войну еще в 2022-м: на фронте погиб известный дизайнер Вадим Балановский

В боях за Украину погиб известный дизайнер, активист "Демократичної Сокири" Вадим Балановский. Он стал на защиту родной страны еще в 2022 году.

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Отпор врагу воин давал в рядах 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", последний бой он принял 2 апреля. Трагическое известие сообщили в "ДемСокирі".

В сообщении отмечено, что сердце Вадима "Птаха" Балановского, активиста и дизайнера "Демократичної Сокири", военнослужащего 414 Отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", перестало биться 2 апреля 2025 года.

"Вы точно видели работы Вадима Балановского в своей ленте. В любом изображении или графике, к которым он прикасался, был уникальный и мгновенно узнаваемый стиль. Его работы цепляли и не давали отводить взгляд, заставляли рассматривать каждую деталь. Многие из вас знали Вадима по акциям "ДемСокири", сеймам и другим встречам активистов, которые мы делали до полномасштабного вторжения. Всегда активный, смелый, принципиальный и неравнодушный, он в 2022 году, как и многие другие сокиряне, присоединился к армии и стал на защиту страны", – рассказали единомышленники погибшего защитника.

В частности, именно Вадим Балановский работал над реверсом памятной монеты номиналом 10 грн, введенной Нацбанком в обращение в октябре 2022 года: на реверсе изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, а также логотип и лозунг Сил территориальной обороны ВСУ: "Готові до спротиву".

Знакомые, коллеги и друзья Вадима Балановского оставляют в сети трогательные воспоминания о нем.

"Ну что ж, Друг, ты все-таки нашел свой путь в Вальгаллу... Ты так долго ходил по самому краю и выпрыгивал из холодных рук Хель, что я думал: ты бессмертный. Ты прощался за эти годы под звуки разрывов на фоне много раз, не раз приходили известия о твоей смерти. И всякий раз ты восставал из мертвых, смеясь над этим. Но не на этот раз. Один оберегал тебя все эти годы. И все же решил забрать к себе..." – написал Владимир Корнилов.

"Упрямый, но чертовски умный. Может, слишком резкий, но зажигательный. Творческий, талантливый, креативный. Вадим, еще столько эпитетов можно написать... Эту харизму надо видеть... Эти нелюди забрали твою жизнь. Но они никогда не заберут то, что ты делал в течение нее. Уверен, сделал бы еще многое", – отметил Владислав Гребельник.

"Вадим был членом нашей большой семьи, которая уменьшается с каждым годом войны. Война забрала его и не отдаст. Задач у нас всех несколько, главная – месть. За него и за всех других. Из разных городов, из разных семей, но с одним шевроном с двумя топорами на плече. Мы это делали, мы это делаем, и мы будем это делать. Вадим это знал. Он был одним из нас. Мы будем скучать. Мы отомстим. И мы увидимся", – резюмировал соучредитель "ДемСокири", защитник Украины Юрий Гудыменко.

Прощание с Вадимом Балановским состоится во вторник, 8 апреля, в 14:00 в Киевском крематории (ул. Байковая, 16). Друзья и единомышленники павшего воина приглашают всех неравнодушных отдать ему последнюю дань уважения, а также при возможности поддержать финансово его жену и дочь.

Средства призывают перечислять на карту жены Вадима Веры: 4149 5010 2377 5944. Также для сбора помощи семье создана Банка.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Александр Неточаев. Он защищал Украину с 2016 года.

Кроме того, на войне погиб многократный чемпион Украины, альпинист Тарас Цушко.

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