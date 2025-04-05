'Чувственный, надежный друг': на войне погиб многократный чемпион Украины, альпинист Тарас Цушко. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне с террористом. На днях пришло печальное известие о том, что на фронте погиб мастер спорта и действительный член альпклуба "Одесса" Тарас Цушко.

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Об этом сообщили в комьюнити. Три года назад Тарас добровольцем пошел защищать Украину. Он был дружелюбным, чутким и надежным другом.

"Искреннее соболезнование семье погибшего...Прощание с Тарасом Викторовичем состоится в воскресенье 6 апреля от альпклуба "Одесса" 9:30, отпевания в церкви на крыжановском кладбище 11:00", – говорится в сообщении.

Также идет сбор средств для помощи семье Тараса.

Что известно о Герое

Тарас Цушко был одним из сильнейших альпинистов Украины, членом сборной команды страны, многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений.

Совершил ряд самых сложных первопрохождений на стены пиков Ак-су, Слесова, Одессы, Асана, Бодханы и другие. Много лет работал инструктором альпинизма на учебно-тренировочном собрании в горах Кавказа и Памиро-Алая. Он мечтал о возрождении одесского альпинизма высоких достижений после окончания войны.

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