Усиление темпов наступления армии России в Украине приведет к увеличению потерь у врага – ISW

Российская оккупационная армия в последнее время увеличила темпы наступательных операций в Украине. Это, вероятно, приведет к существенному увеличению потерь живой силы и техники у врага.

В то же время военно-политическое руководство России продолжает скрывать реальные потери на фронте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

За последнюю неделю путинские войска провели несколько механизированных атак на уровне взвода, роты и батальона к западу от Бахмута в районе Часового Яра, к западу от Кременной и к западу от Авдеевки в районе Бердичей, Семеновки и Тоненького. Аналитики отметили, что предыдущая модель атак российской пехоты не предусматривала масштабного использования бронетехники.

В ISW подчеркнули, что страна-агрессор успешно использовала свои текущие усилия по мобилизации, чтобы компенсировать большие потери живой силы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявлял, что РФ ежемесячно набирает около 30 тысяч человек личного состава, которых используют для восполнения кадровых потерь и формирования тактических и оперативных резервов.

По мнению аналитиков, новая тенденция, при которой российские войска используют больше техники, чем ранее, позволяет предположить, что оккупанты больше не так скованы или обеспокоены потерями своей бронетехники и танков. В свою очередь аналитический центр Британского международного института стратегических исследований сообщил, что Россия, вероятно, сможет поддерживать нынешние темпы потерь техники в течение как минимум двух-трех лет.

На сегодняшний день страна-террорист РФ все еще может производить 250-300 новых и модернизированных танков в год и ремонтировать около 250-300 поврежденных танков в год. При этом в ISW считают, что Кремль вряд ли предпримет непопулярные усилия по мобилизации в краткосрочной перспективе, если только потери живой силы и техники значительно не превысят уровень, который могут обеспечить текущая кампания по мобилизации и ее оборонные производственные мощности.

Напомним, новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне. Сейчас наша армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров, поскольку противостоять хорошо обеспеченной оружием российской армии очень тяжело.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по его информации, Россия с 1 июня объявит новую мобилизацию 300 тыс. солдат.

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