Усиление Украины в Черном море и на фронте: итоги встречи Зеленского и Стармера в Лондоне

В пятницу, 19 июля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил президента Украины Владимира Зеленского в своей официальной резиденции в центре Лондона на Даунинг-стрит. В ходе встречи они обсудили, в частности, успехи Украины в уничтожении российского флота в Черном море и договорились продолжать усилия по усилению морских возможностей Украины.

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Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства по результатам встречи сторон. Отмечается, что Зеленский стал первым иностранным лидером, посетившим Даунинг-стрит после президента США Билла Клинтона в 1997 году.

Зеленский и Стармер в ходе встречи обсудили прошедший на прошлой неделе саммит НАТО и вчерашний саммит Европейского Союза и согласились, что оба мероприятия подчеркнули силу международной поддержки Украины.

Президент Зеленский проинформировал британского премьера о ситуации в поле боя. Стармер отметил, что сосредоточен на том, чтобы у Украины была необходимая военная техника и поддержка для защиты своего суверенитета.

Заглядывая на полгода вперед, Зеленский и Стармер обсудили необходимость обеспечить скорейшее доставление техники к линии фронта, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию в преддверии зимы.

Лидеры обсудили ситуацию в Черном море и успехи Украины в разгроме российского флота. Они договорились продолжать учить возможности для усиления морских способностей Украины в рамках Коалиции морских сил и средств.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что надеется снова посетить Украину по первому случаю.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским "исторической". В ходе встречи Стармер пообещал, что Лондон удвоит поддержку Украины.

Выступая перед британским правительством, Зеленский призвал Лондон "продемонстрировать лидерство" в вопросе ударов по России. Кроме того, в рамках визита Зеленского Украины и Великобритании заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных способностей Украины на 2 млрд фунтов стерлингов.