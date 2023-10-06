Усилят ли мобилизацию в Украине в октябре и кого могут забрать на службу: разъяснение

В Украине второй год продолжается полномасштабная вина и уже в седьмой раз продлено военное положение и общую мобилизацию сроком на 90 дней – с 18 августа по 15 ноября 2023 года. В октябре получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанные, отвечающие требованиям по состоянию здоровья и не имеющие иных оснований для отсрочки службы.

OBOZREVATEL объясняет, кто может подлежать мобилизации в октябре, и кого будут забирать на службу в первую очередь.

Как отмечает военное руководство страны, в первую очередь для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом – штурмовики, артиллеристы.

Второй очередь – специалисты из разных сфер, как водители, IT-специалисты, связисты. Ведь мобилизацию проводят не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач. Одно из возможных направлений службы в таких случаях – работа в штабе. Это значит, что в армии есть потребность в профессионалах разных специальностей.

Следовательно, осенней мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

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мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

Предельный возраст для мобилизации остался неизменным и не применим к мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам будут служить по месту жительства.

Следует отметить, что в начале сентября в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от военной службы для лиц, получающих высшее образование, в возрасте старше 30 лет. Причиной этого стало то, что после начала полномасштабного вторжения в разы возросло количество мужчин, желающих получать высшее образование.

Но, как отмечают адвокаты, такое решение не может быть принято даже в военное время, поскольку оно противоречит нормам Конституции по праву на образование. К тому же во времени закон не имеет обратного действия, поэтому, даже если такое решение будет принято, оно не будет касаться уже учащихся.

Также в конце сентября в Верховную Раду внесли законопроект №10084, целью которого является снятие возрастного ограничения на добровольное прохождение военной службы. Речь идет о военнослужащих, которые будут признаны ВЛК пригодными к службе, обладают значительным уровнем профессиональной подготовки и практическим опытом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда направят служить ограниченно пригодным и каков порядок прохождения ВЛК.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно подходящий". По его мнению, гражданин Украины должен быть либо годным к исполнению военной службы, либо непригодным.

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