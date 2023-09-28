Усилят ВСУ: в Украине опробовали новую партию 120-мм минометов. Фото и видео

"Украинская Бронетехника" завершила приемно-сдаточные испытания очередной партии 120-мм минометов для нужд Вооруженных сил Украины. Это артиллерийское оружие поможет украинским защитникам ликвидировать еще больше российских оккупантов и их техники.

Испытание для контроля качества проходит каждый миномет, передающийся в войска. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"На этих испытаниях мы отстреляли последние образцы продукции и тем самым завершили один из текущих контрактов с Минобороны. Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120-мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", – отметил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Минометы украинского производства уже стоят на вооружении самых разных подразделений Сил обороны Украины – Вооруженных сил, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, Национальной полиции, Службы безопасности Украины.

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Теперь компания Украинская Бронетехника работает над тем, чтобы минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм у защитников Украины было еще больше.

Напомним, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев показал, как проходят учения украинских военных в Северной операционной зоне. По его словам, такие учения, во время которых защитники овладевают западным вооружением, будут продолжаться постоянно, поскольку воины ВСУ должны быть готовы выполнять задачи на юге и востоке и быть уверенными в собственных силах.

Как сообщал OBOZREVATEL: ранее в Воздушных силах ВСУ показали, как украинские летчики осваивают F-16 с помощью авиасимуляторов. Это позволяет адаптироваться к кабине нового истребителя. Таким образом, летчики могут учиться выполнять совместные миссии в небе над Украиной в составе пары, звена, эскадрильи, находясь в разных регионах.

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