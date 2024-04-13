Ускорились в пять раз: в ОВА сказали, когда разминируют правобережье Херсонщины

Деоккупированное правобережье Херсонской области ранее прогнозировали полностью освободить от российской взрывчатки за десять лет. Но теперь власти области планируют разминировать освобожденные от захватчиков земли уже до конца 2025 года.

Об этом на Конгрессе местных и региональных властей сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в настоящее время в регионе работает 1100 саперов, которые разминировали уже 245 тыс. га.

"В августе нам говорили, что мы будем разминировать 10 лет. Сейчас благодаря ГСЧС, полицейским и Вооруженным силам мы до конца следующего 2025 года должны разминировать правый берег", - отметил Прокудин.

Глава ХОГА добавил, что решение об усилении гуманитарного разминирования принималось раньше именно на Конгрессе.

Интересно, что обещание Прокудина о разминировании прозвучало в присутствии президента Украины (именно под патронатом Зеленского и проводится Конгресс). Но на официальных страницах главы и самого ХОГА есть лишь краткий отчет о речи главы государства на мероприятии. А вместо обещания местных властей ускориться с разминированием в пять раз, есть сообщение о том, что в Херсонской области на российской взрывчатке подорвались рыбаки.

ЧП произошло между селами Бобровый Кут и Калиновское. Вблизи реки рыбаки наткнулись на сдетонировавшую мину. Поэтому в больницу в тяжелом состоянии доставили 38-летнего мужчину с взрывной травмой, ампутацией голени и осколочными ранениями плеча. Также осколочные ранения получила 40-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины, которое среди прочего озаботилось "усилением системы экологического управления отходами", решило остающиеся в результате разминирования продукты использовать повторно. Как это будет работать, смотрите здесь.

Искусственный интеллект также поможет Украине в гуманитарном разминировании территорий. Соответствующее соглашение было подписано в Лондоне с технологической компанией Palantir, специализирующейся на аналитике обширных данных.

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