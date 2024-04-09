В Минобороны хотят производить боеприпасы из продуктов разминирования: как это будет работать

Министерство обороны Украины продолжает усиление системы экологического управления отходами. Поэтому продукты, полученные в результате разминирования, будут использоваться повторно.

Об этом заявил 9 апреля заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир. Как отметил чиновник, несмотря на активные боевые действия, ведомство продолжает усиление системы экологического управления отходами.

По его словам, Украина ищет пути для получения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов, которые широко используются в странах, где велись боевые действия, в результате которых остаются заминированными большие территории.

"По разным оценкам не детонируют более 20% выпущенных боеприпасов. К этому следует добавить активное применение мин", – указал Джигир.

Замминистра сообщил, что взрывчаткой загрязнена до одной пятой части территорий Украины. И это без учета территорий, где ведутся боевые деяния.

А вот в уже деоккупированных регионах загрязнено до двух миллионов гектаров земли. На временно оккупированной территории потенциально под угрозой находятся шесть миллионов гектаров полей, которые после освобождения будут нуждаться в проверке и разминировании.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спасатели продолжают осваивать технику для разминирования отечественной сборки. Легкая машина разминирования DOK-ING MV-4 прошла испытание на полигоне.

Саперы Сил поддержки ВСУ с начала 2024 года изъяли и обезвредили более 7,5 тыс. взрывоопасных предметов. Для этого были проверены около 23 тыс. га полей, более 1 тыс. га лесов и 71 км дорог.

Искусственный интеллект также поможет Украине в гуманитарном разминировании территорий. Соответствующее соглашение было подписано в Лондоне с технологической компанией Palantir, специализирующейся на аналитике обширных данных.

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