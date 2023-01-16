Установлен военный РФ, вероятно, осуществивший запуск ракеты по многоэтажке в Днепре

Расследователи установили российского террориста, который, вероятно, осуществил запуск ракеты по жилому дому в Днепре 14 января. По предварительным данным, запуск ракеты произведен с самолета ТУ-22М3 RF-94142, бортовой № 42, командиром которого является подполковник Валерий Рыков.

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Именно он, очевидно, был пилотом самолета, с которого запущена ракета по городу Днепр. Об этом пишет Telegram-канал OSINT Бджоли+ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что в 2015 году его фото уже было опубликовано InformNapalm в рамках расследования о пилотах, бомбивших гражданское население Сирии. Сейчас же Рыков убивает мирных граждан Украины, запуская ракеты по жилым домам.

Расследователи установили дату рождения Рыкова – 16.07.1962. Он зарегистрирован по адресу: Калужская область, Шайковка, д. 9, кв. 7.

Также установлены паспортные данные военного преступника: ИНН 402302296729; паспорт 2906 184593 выдан 30.07.2007 отделением УФМС России по Калужской области в Кировском районе; авто VW Touareg Н747МР40. Телефон +79109107322 (в WhatsАpp установлена его фотография).

Кроме того, расследователи опубликовали данные сына и невестки Рыкова.

Сын: Рыков Александр Валерьевич, 01.11.1985, зарегистрирован по адресу: Калужская область, Шайковка, дом 9, кв. 7, фактически проживает: г. Рязань, ул. Белякова, д. 2а, кв.91; паспорт 2905116628 выдан 25.07.2006 отделом внутренних дел Кировского р-на Калужской области; телефон +79105061571 (WhatsАpp). Также журналисты нашли его профиль в социальной сети "Одноклассники".

Жена сына: Рыкова Юлия Викторовна, 16.01.1985, зарегистрирована по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 2а, кв. 91; паспорт 6118096725 выдан УМВД РФ по Рязанской области; телефон +79156201919 (WhatsАpp), почта [email protected]

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди.

Ранее сообщалось, что днем 15 января во время разбора завалов уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре удалось спасти женщину. Сотрудники ГСЧС услышали голос пострадавшей и спустя некоторое время нашли ее под завалами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди них – дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022 года.

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