Устраняют конкурентов в воздухе: Силы беспилотных систем ВСУ показали, как перехватывают лучшие дроны армии РФ. Видео

В Донецкой области операторы 413-го батальона "Рейд" ВСУ перехватили беспилотники российской армии, которые считаются одними из самых эффективных. В небе идет настоящая война и уничтожаются вражеские "разведчики" и "ударники".

Видео дня

Видео их работы опубликовали Силы беспилотных систем (СБС), отметив, что "конкурентов" устраняют прямо в воздухе. Украинские защитники уничтожили как дешевые FPV-дроны, так и элитные разведывательные аппараты. Среди них:

"Молния-2" – ударный FPV-дрон самолетного типа, дальность связи до 40 км. Его стоимость составляет около 300 долларов.

Zala Z-16 и Supercam S350 – разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня с дальностью связи до 70 км и 100 км. Их стоимость составляет 70 000 долларов и 100 000 долларов соответственно.

"Орлан-10" – один из основных разведывательных БПЛА российских оккупантов с дальностью связи до 120 км. Стоимость оценивается в 90 000 долларов.

"Перехват БПЛА противника — одно из ключевых направлений, которое активно развивают Силы беспилотных систем", – заявили в Силах беспилотных систем.

Кроме "разведывательных крыльев", украинские военные регулярно перехватывают и ударные беспилотники типа "Shahed-136", которыми РФ атакует украинские города.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины предоставило информацию о российской "Бандероли", которую ранее считали дроном, причем по аэродинамической схеме "летающее крыло". Но, как оказалось, это небольшая крылатая ракета, приспособленная к применению с вражеских БПЛА "Орион", а также, в перспективе, к интеграции в ударный вертолет Ми-28. Но несмотря на данные от ГУР, вопросов по этой ракете осталось не меньше, чем до того.

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