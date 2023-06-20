Устроили 'файер-шоу': ВСУ точным ударом уничтожили склад мин российских захватчиков. Видео

Украинские защитники продолжают успешно демилитаризировать российские оккупационные войска. Очередные потери врагу нанесла 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

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Соответствующее видео опубликовал Стратком ВСУ. Благодаря БПЛА, защитники Украины уничтожили состав мин российских захватчиков.

"Аэроразведчики 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев продемонстрировали, как уничтожили вражеский скад мин", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сначала аэроразведка обнаружила месторасположение склада БК противника, а затем бойцы ВСУ начали наносить огненное поражение врагу.

Стоит отметить, что в сети показали, как воины 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев изрядно насыпали на головы оккупантам. Защитники с помощью дрона уничтожили вражеский миномет на базе МТ-ЛБ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, 19 июня защитники Украины обезвредили на фронте 1010 российских военнослужащих. Также бойцы уничтожили 103 единицы техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 13 воздушных целей;

– военные 47 бригады "Магура" показали эффектные кадры мощной работы по позициям оккупантов. На кадрах виден процесс уничтожения военной техники российских оккупантов.

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