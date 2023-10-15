Устроили 'фейерверк': воины ВСУ уничтожили вражеский полевой склад с боеприпасами. Видео

Украинские воины продолжают наносить урон российским оккупантам. Так, на днях защитники из рядов 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожили очередной полевой склад врага.

"Демилитаризация" российских захватчиков произошла с "огоньком" и завершилась зрелищной детонацией боекомплекта. Видео поражения состава появилось на Facebook-странице 56 ОМБр (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Красота бывает разная, но что может быть более прекрасным, чем пылающий боекомплект врага после филигранного попадания?" – прокомментировали яркие кадры украинские воины.

Видео дня

На видео видно, как после нескольких прилетов вражеский склад с боеприпасами загорается, а спустя мгновение – взлетает в воздух ослепительным "фейерверком".

Детонация вражеского БК была столь мощной, что огненный "гриб" вызвал ассоциации с небольшим ядерным взрывом.

Напомним, ранее в "Атеше" также рассказывали об уничтожении вражеского склада БК в Херсонской области. В результате эффективного поражения враг лишился не только боеприпасов, но и десятков оккупантов ликвидированными и ранеными.

Кроме того, сообщалось, что на Таврическом направлении ВСУ сбили самолет Су-25 и уничтожили БМПТ "Терминатор" и ТОС "Сонцепек". Об этом рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.