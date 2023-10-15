Десятки оккупантов ликвидированы и ранены: на Херсонщине уничтожен склад БК врага – Атеш

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать личный состав и технику российской оккупационной армии в Херсонской области. Вблизи населенного пункта Ивановка защитники поразили склад боеприпасов 61-й отдельной бригады морской пехоты российской армии.

В результате были ликвидированы десятки россиян. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Склад с боеприпасами украинские военнослужащие уничтожили 10 октября. Враг расположил свои позиции в 3 км от села Ивановка.

После нанесения ударов произошла детонация склада с боеприпасами. Вследствие этого десятки российских оккупантов были убиты и ранены.

Стоит отметить, что населенный пункт Ивановка расположен в двух километрах об береговой линии Днепра.

"Детонация долго не прекращалась и понесла за собой последствия в виде множества десятков раненных и убитых оккупантов. "АТЕШ" продолжает вести наблюдение за войсками РФ и местами их дислокации. Ничего не останется незамеченным", – говорится в сообщении.

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Напомним, защитники Украины во время боев на фронте 14 октября проредили российскую армию на 880 наемников. На сегодня общие потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают 287 770.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Наши воины уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" оккупантов. Также в Донецкой области был сбит российский штурмовик Су-25.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Вооруженные силы Украины эффектно уничтожили вражескую технику.

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