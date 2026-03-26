Устроили 'голодные игры': украинские военные взяли в плен четырех пехотинцев РФ с помощью дрона. Видео

Украинские военные продолжают демонстрировать эффективность современных технологий на поле боя, в частности использование дронов для проведения операций. На одном из направлений бойцы ВСУ смогли взять в плен сразу четырех российских пехотинцев без прямого штурма.

Видео дня

Операция состоялась с помощью беспилотников и стала очередным примером изменения тактики современной войны. Об этом рассказали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.

Отмечается, что четверо российских военных оказались на позициях в Сумской области после длительного пребывания на передовой без надлежащего обеспечения. Сами пленные рассказывают, что в течение длительного времени оставались без еды и воды, а командование фактически не поддерживало их.

По их словам, они вынуждены были самостоятельно искать провизию, что в конце концов привело их к позициям украинских военных. Российские пехотинцы ошибочно считали, что наткнулись на собственные силы, однако в результате оказались под контролем украинских бойцов.

Ключевую роль в захвате сыграли украинские дроны. С помощью беспилотников военные не только обнаружили противника, но и осуществляли психологическое воздействие — через громкоговорители призывали сдаться. Также применялись дымовые и ударные FPV-дроны, которые заставили противника покинуть укрытие.

В итоге российские военные, не выдержав давления и условий, начали выходить из укрытия с поднятыми руками и двигаться по указаниям дронов. Украинские бойцы дистанционно вывели их в безопасную зону, после чего взяли в плен.

Пленные также заявили о ненадлежащем отношении со стороны собственного командования и сложных условиях службы. Некоторые из них отметили, что подписали контракт из-за долгов или после пребывания в местах лишения свободы.

В то же время они подтвердили, что после сдачи в плен получили медицинскую помощь, еду и надлежащее отношение со стороны украинских военных.

В 47-й бригаде отмечают, что подобные операции демонстрируют преимущество технологий и слаженности подразделений. Использование дронов позволяет минимизировать риски для личного состава и эффективно выполнять боевые задачи без прямого контакта с противником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!