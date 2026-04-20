'Утилизация' по плану и грабеж: в ГУР раскрыли данные о 'порядках' в 5-й бригаде армии Путина

Военная разведка Украины опубликовала два аудиоперехвата с разговорами российских оккупантов из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 41698). В них говорится о реалиях службы в российской армии – пытки, присвоение выплат за ранения, отправка раненых на костылях в штурм, сокрытие российскими пропагандистами преступлений и другие вещи.

Об этом рассказали в ГУР. Документы и перехваченные разговоры касаются одного человека — Дзатте Мамитова (1997 г.р.), который подвергался внутреннему террору в подразделении.

Что известно из записи

5-я бригада – это одно из подразделений ВС РФ, которое было сформировано еще в 2014 году на временно оккупированных территориях Украины. Оба перехвата раскрывают внутренние порядки, которые царят в 5-й бригаде, через историю российского военнослужащего Дзатте Мамитова.

"В разговоре с матерью его знакомый жалуется о том, в каких нечеловеческих условиях служат в "пятерке": как раненых на костылях гонят на штурм, батальоны обновляются дважды в месяц из-за колоссальных потерь, а пропагандист Владимир Соловьев помогает скрывать преступления через личные связи с командирами. Другой оккупант на примере Мамитова описывает, как российская военная полиция пытает собственных солдат и присваивает выплаты за ранения", – говорится в материале ГУР.

Как видно из документов, служба оккупанта в "пятерке" проходила в лучших традициях ВС РФ: самоубийственные задания от командования, пытки и рэкет.

Во время боев оккупант получил ранения — оторвана половина стопы и множественные осколочные ранения туловища и головы. Он отправился на лечение, но обратно в подразделение не вернулся, поэтому военная полиция подала его в розыск.

Оккупант пробовал жаловаться

Он пробовал обжаловать действия военной полиции в генеральной прокуратуре, минобороны и федеральном следственном комитете, однако попытки не принесли успеха и он вернулся в штаб бригады в Донецке. Позже родные потеряли с ним связь — вместо этого семья получала сообщения о подозрительных снятиях средств с его банковского счета. Очевидно, Мамитова уже "поставили на счетчик" боевики военной полиции т.н. "днр", требуя долю от выплат за ранения.

"Из-за отказа платить оккупанта удерживали в подвале, где систематически пытали. Чтобы скрыть следы издевательств и окончательно закрыть вопрос с выплатами, командование в/ч 41698 отправило искалеченного солдата на "боевое задание", – говорится в ГУР.

20 апреля 2025 года оккупанта официально признали пропавшим, российская правоохранительная система отказала родным в расследовании. Таким образом, убийство собственного солдата было легализовано на всех уровнях — от командира роты до военного следователя.

Из перехвата также становится понятно о личном вмешательстве пропагандиста Владимира Соловьева в скандал. Боец называет его близким другом кого-то из высшего руководства, связанного с бригадой.

Еще одна запись

Второй аудиоперехват раскрыл еще один эпизод из жизни оккупанта Мамитова – когда тот вернулся в подразделение после ранения. Он подвергался систематическому физическому насилию на нескольких уровнях: сначала – в резервном батальоне, а затем и от "впшников "днр" (военная полиция). Причиной было принудительное вымогательство выплаты за ранения в пользу командира. Как уже известно, искалеченного и без денег, Мамитова отправили насмерть в штурм, чтобы впоследствии присвоить еще и "гробовые" выплаты.

"Суки, б.. Я не знаю, как их назвать. Их самих отправить на передок. Они готовы родную мать продать, лишь бы не ехать на передок", – говорится в перехвате разговора.

Оккупанты, чьи голоса слышно на записи, называют позывные, фамилии, даты и конкретные эпизоды — свидетельства военных преступлений против собственных приспешников.

"Это еще одно свидетельство того, что "гвардия" путина — это не боевая элита, а конвейер жестокости и угроза всему цивилизованному миру", – говорится в материале ГУР.

