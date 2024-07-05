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Увеличилось количество жертв удара РФ по Днепру

Ольга Липич
War
2 минуты
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Увеличилось количество жертв удара РФ по Днепру

В больнице Днепра умерла местная жительница, которая в среду, 3 июля, пострадала во время ракетной атаки российских оккупационных войск. Таким образом количество жертв очередного военного преступления россиян увеличилась до семи.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Погибшей женщине было 58 лет.

Она получила серьезные ранения в результате атаки оккупантов.

"Еще одна потеря..В больнице скончалась 58-летняя женщина. Она пострадала во время вчерашней атаки россиян на Днепр. Медики делали все, что можно. Но травмы оказались слишком тяжелыми. Уже 7 жертв. Светлая память", – говорится в сообщении главы ОВА.

Утром 3 июля в Днепре прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты атаковали город "Шахедами" и ракетами. Вследствие российского обстрела поврежден торговый центр и одно из медицинских учреждений. Ранения получили более 50 человек.

Увеличилось количество жертв удара РФ по Днепру
Увеличилось количество жертв удара РФ по Днепру
Увеличилось количество жертв удара РФ по Днепру

По состоянию на вечер среды было известно о пяти погибших. В ночь на 4 июля спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины.

Увеличилось количество жертв удара РФ по Днепру

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра, который армия РФ совершила утром 3 июля. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

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