Увеличилось количество жертв удара РФ по Днепру

В больнице Днепра умерла местная жительница, которая в среду, 3 июля, пострадала во время ракетной атаки российских оккупационных войск. Таким образом количество жертв очередного военного преступления россиян увеличилась до семи.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Погибшей женщине было 58 лет.

Она получила серьезные ранения в результате атаки оккупантов.

"Еще одна потеря..В больнице скончалась 58-летняя женщина. Она пострадала во время вчерашней атаки россиян на Днепр. Медики делали все, что можно. Но травмы оказались слишком тяжелыми. Уже 7 жертв. Светлая память", – говорится в сообщении главы ОВА.

Утром 3 июля в Днепре прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты атаковали город "Шахедами" и ракетами. Вследствие российского обстрела поврежден торговый центр и одно из медицинских учреждений. Ранения получили более 50 человек.

По состоянию на вечер среды было известно о пяти погибших. В ночь на 4 июля спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра, который армия РФ совершила утром 3 июля. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

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