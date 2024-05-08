Увеличилось количество жертв удара РФ по Одессе 29 апреля: в больнице скончался мужчина

Число жертв российской атаки на Одессу 29 апреля снова возросло. Днем 8 мая стало известно, что в больнице остановилось сердце еще одного тяжелого раненого.

Мужчина 2001 года рождения стал седьмой жертвой вражеского удара. Об этом сообщили в городском совете Одессы.

"К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до 7 человек. Сегодня в больнице скончался еще один человек, 2001 г.р., за жизнь которого врачи боролись до последнего. Выражаем соболезнования семье погибшего", – заявили в Одесском городском совете после обеда 8 мая.

Напомним, 29 апреля российские захватчики ударили по Одессе "Искандером" со шрапнелью. Ранения получили десятки человек, более 20 из них были госпитализированы, часть – в тяжелом состоянии.

В городе повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Среди раненых в результате обстрела Одессы – экс-нардеп Кивалов. А одним из погибших оказался проректор МГУ Борис Васильев.