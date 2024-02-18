Увеличится дистанция поражения: украинские аналоги дронов 'Ланцет' прошли первые испытания

Завершены предварительные испытания украинских аналогов БПЛА "Ланцет". Успешными они стали для дронов, производимых двумя компаниями.

Впереди у них – тестирование уже в боевых условиях. Об этом, а также некоторые технические характеристики украинских беспилотников рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам чиновника, в последние дни продолжались испытания аналогов российских "Ланцетов", разработанных четырьмя украинскими компаниями. Успешно прошли их беспилотники двух производителей. У них впереди – следующий этап: испытание уже в боевых условиях

Федоров уверен: за несколько месяцев вполне реально выйти на производство около сотни таких БПЛА.

Он добавил, что разработка и производство украинских аналогов "Ланцетов" является одним из приоритетов для украинской власти, ведь дроны этого типа смогут поражать вражескую технику на расстоянии, что вдвое превышает возможности FPV-дронов, применяемых украинскими воинами на передовой сейчас: они работают на расстоянии в 30-40 км, тогда как FPV-дроны получают целые максимум в 20 км от точки запуска.

Еще одним преимуществом дронов типа "Ланцет", отметил Федоров, является возможность применять их днем. Большие квадрокоптеры сейчас используются в темное время суток.

К тому же такие дроны управляются видеоканалом: это позволяет наводить их и корректировать движение "птичек" во время поражения. Оснащены они также функцией захвата цели, позволяющей в последние 300-500 метров перед впечатлением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

По словам Федорова, сейчас уже запущен рынок подобных дронов в Украине.

"Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок... и вот сейчас мы имеем результат... Появятся 2-3 продукта на рынке, которые между собой конкурируют, через год таких компаний будет десяток", – уверен министр цифровой трансформации.

Напомним, что Украина скоро начнет массово производить дроны-камикадзе по типу российских "Ланцетов", Федоров заявлял 7 февраля текущего года.

"В рейндже до 20 км у нас есть большое количество применяемых коптеров FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Мы это видим по статистике. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" довольно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении", – утверждал тогда чиновник.