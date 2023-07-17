'Уверенная и профессиональная работа': Сырский показал кадры боя с оккупантами под Кременной. Видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники борются с российскими оккупантами. Он отметил, что наши военные работают уверенно и профессионально.

Видео дня

Соответствующее видео Сырский опубликовал в своем Telegram-канале. На кадрах показан реальный бой, снятый на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100 ОБр ТрО.

Это противостояние произошло недалеко от Кременной, что в Луганской области.

"Наши воины отражают все попытки врага атаковать. Уверенная и профессиональная работа", – подчеркнул командующий.

Видео демонстрирует, как наши защитники борются за каждый метр родной земли.

Следует отметить, что защитники Украины в течение 16 июля "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 620 военных преступников из рядов российской армии. В общей сложности на 509-е сутки полномасштабной войны потери личного состава оккупационного войска превысили уже 238 300.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за неделю уничтожили на юге 10 лодок российских оккупантов. Захватчики использовали их для переправки диверсантов через Днепр.

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