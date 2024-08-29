Уже 41-й случай: в Тисе обнаружили тело 23-летнего украинца

В понедельник, 26 августа, в Закарпатье пограничники обнаружили тело 23-летнего мужчины во время патрулирования береговой отмели реки Тиса. Это стало 41-м случаем утопления в этом году при попытке незаконного пересечения границы.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 29 августа. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили сотрудники пограничной полиции Венгрии.

Во время проведенного на месте патологоанатомического осмотра умершего был обнаружен украинский загранпаспорт.

С начала августа это уже третий случай гибели при попытке преодоления Тисы. Двое предыдущих утопленников обнаружили на украинско-румынском участке границы.

В ГНСУ отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже сорок первый случай обнаружения утопленников, пытавшихся незаконно пересечь границу Тисы на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда.

Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 40 мужчин, говорится в материале OBOZ.UA.

Ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко предупредил о коварстве Тисы: эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

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