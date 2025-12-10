'Уже началась ротация бригад': Сырский рассказал о преимуществах перехода ВСУ на корпусную систему

По состоянию дел на сейчас Вооруженные силы Украины уже закончили переход на корпусную структуру. Все корпуса приняли свои зоны ответственности, началась ротация бригад в корпусах.

Более того, часть таких корпусов в своих зонах ответственности уже проводят военные операции. Об этом во время встречи с медиа сообщил командующий ВСУ, генерал Александр Сырский.

Это только начало

"Это – первый шаг. Все корпуса приняли свои полосы ответственности, получили закрепленные комплекты войск. Корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции", – сказал он.

По словам командующего, именно в корпусной системе происходит ротация командиров, и те "кто не имел достаточного опыта, уже заменены" на тех, "кто имеет опыт и необходимые способности, реально справляются со своими задачами".

Сырский отдельно подчеркнул, что существует "ряд молодых командиров корпусов, демонстрирующих стойкость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий".

"Следующий этап – мы сейчас приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом самого корпуса. Уже началась ротация бригад в корпусах", – добавил командующий ВСУ.

Что предшествовало

Еще в мае 2023 года в Украине было объявлено о создании Корпуса морской пехоты, куда вошли отдельные бригады морской пехоты, отдельные артиллерийские бригады и подразделения управления и обеспечения.

Осенью 2024 года военно-политическое руководство страны выдвинуло концепцию реформирования и перехода ВСУ на корпусную систему управления. В частности, было принято решение о постепенном переходе на систему "корпус – бригада".

В конце января 2025 года президент Владимир Зеленский сообщал, что в формировании корпусов в ВСУ "есть конкретика". По его словам, на основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги, потому что "модернизация армейской системы не имеет альтернатив".

Как сообщал OBOZ.UA, НГУ также создала два корпуса в рамках перехода украинской армии к корпусной системе. Их возглавили командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис Прокопенко "Редис" и командир 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Игорь Оболенский "Корнет".

