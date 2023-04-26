Уже охраняет небо: появилось первое видео Patriot на боевом дежурстве в Украине

С апреля 2023 года ЗРК Patriot уже стоит на боевом дежурстве в Украине. Современные американские ЗРК защищают небо над Украиной

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Петр Олещук, показав первое видео с Patriot в действии. Он отметил, что теперь украинская ПВО способна противодействовать баллистическим ракетам РФ.

"С апреля 2023 года ЗРК Patriot – на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро её осваивают и уже готовы уничтожать российского оккупанта! Командир дивизиона разрешил мне немного протестировать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать!" – отметил Олещук.

Командующий ВС ВСУ также поблагодарил западных партнеров за крайне важную помощь.

"Спасибо западным партнерам, руководству государства и войскам, что Воздушные силы наконец-то получили то, к чему так стремились, – оружие против "баллистики", – подчеркнул Олещук.

Системы ПВО MIM-104 Patriot способны уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 160 км, баллистические – на расстоянии до 50 км. Максимальная высота уничтожения целей – 24,2 км.

Скорость ракеты MIM-104 Patriot – до 4,1 Маха, вес – более 900 кг.

Батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109 или до 16 ракет ERINT. Полностью заряженная батарея может одновременно выпускать 32-128 ракет. В зависимости от конфигурации батарея Patriot может стоить от 550 млн до 1,1 млрд долларов. Стоимость пуска одной ракеты эксперты оценивают в 3 млн долларов.

Напомним, 19 апреля в Минобороны констатировали, что в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Еще до того прибытие этих американских систем противовоздушной обороны подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он рассказал о непростых переговорах, в ходе которых удалось переубедить партнеров, которые сначала заявляли, что предоставление подобной помощи Украины "невозможно". Также министр поблагодарил своих коллег из США, Германии и Нидерландов, а также народы этих государств за важную помощь в защите неба над Украиной.

Как отметили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, эти системы "дадут возможность отгонять авиацию РФ от границ".

Но главное, что этот ЗРК может сбивать баллистические цели на расстоянии 40 км. Ранее украинские силы ПВО не могли противодействовать российским баллистическим ракетам, например "Искандер-М".