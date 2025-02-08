Уже сбил российскую ракету Х-101: в воздушных силах показали новейший IRIS-T SLS с последней поставки. Фото

В Воздушных силах показали новейший зенитный ракетный комплекс IRIS-T, который недавно передала Украине Германия. С помощью данного вооружения нашему защитнику Роману удалось сбить российскую крылатую ракету Х-101.

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Об этом сообщает ПК "Захид" Воздушных Сил ВС Украины в Facebook. В частности там поделились фото этого ЗРК.

"Совсем недавно на учениях в Германии он (Роман – ред.) вместе с подразделением изучил эту современную систему и уже в Украине открыл свой боевой счет – уничтожил вражескую крылатую ракету Х-101", – говорится в сообщении.

Военный Роман рассказал, что во время работы по полученной информации о воздушной обстановке было известно о вражеских ракетах, которые зайдут в зону поражения комплекса.

"По команде мы перевели пусковую установку IRIS-T в боевую готовность и своевременно уничтожили враждебную цель. Уже после завершения боевой работы радовались, что российское смертоносное железо не наделало беды", – написано в сообщении.

На фото можно видеть, что пусковая под четыре ракеты базируется на шасси грузового автомобиля Iveco типа Eurocargo с колесной формулой 4×4.

Согласно информации немецкого правительства на сегодняшний день, в рамках оборонной помощи Украинским Вооруженным Силам было поставлено пять систем IRIS-T SLS, каждая с двумя пусковыми установками. Также запланированы поставки, по меньшей мере, еще семи единиц.

Напомним, в декабре 2024 года Германия отчиталась о передаче Силам обороны Украины нового крупного пакета военной помощи. Сюда вошла техника ПВО, танки, броневики, внедорожники, БПЛА, боеприпасы и так далее. Также украинские защитники получили мины и пять дистанционных устройств для разминирования, генераторы, палатки, турникеты, боеприпасы для стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце ноября в минобороны Германии сообщили, что до конца 2024 года Киев получит от ФРГ две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Одна из них будет малой дальности, а вторая – средней.

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