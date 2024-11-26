В Германии наконец-то определились, когда передадут Украине еще две IRIS-T: какие характеристики ПВО

Руководитель специального штаба по вопросам Украины в министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что до конца 2024 года Киев получит от ФРГ две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Одна из них будет малой дальности, а вторая – средней.

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Соответствующее заявление Фрейдинг сделал в разговоре с журналистами в Киеве, передает "Европейская правда". "Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель до Рождества", – сказал он.

В то же время,чиновник заверил, что поддержка Германией Украины будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля (предложенной в ФРГ даты федеральных выборов).

Фройдинг добавил, что в последние дни Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также была начата программа ударных беспилотников.

Ранее, в октябре этого года генерал-майор Кристиан Фройдинг объявил, что Германия передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM (средней) и SLS (малой дальности).

А 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности, немецкий чиновник пообещал, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.

Что известно о системе IRIS-T

IRIS-T – это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО разработки немецкой компании Diehl Defence. IRIS-T SLM имеет средний радиус действия, а SLS – малый радиус.

Первый предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Разработка ЗРК была завершена в 2014 году.

IRIS-T SLS также предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами малого радиуса, но на расстояниях до 25 км, в отличие от 40 км в версии SLM.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ показали работу зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Там рассказали, что эта немецкая система может уничтожать аэродинамические цели в радиусе до 40 км и является одной из самых современных зенитных ракетных систем в арсенале Украины.

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