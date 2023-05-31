'Уже в кольцо взяли': оккупант прогнозирует скорую потерю Кременной и предлагает ударить по Польше. Перехват

Российский оккупант, которого страна-агрессор отправила в Украину убивать и захватывать города, пожаловался, что армия РФ вскоре может потерять временно оккупированную Кременную на Луганщине. Он начал плакаться, что украинские военные продвигаются вперед и накрывают врага плотным огнем.

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Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта с товарищем. Запись опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины 31 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У них (ВСУ. – Ред.) сейчас просто идут батальонами, эшелонами... Я не знаю, как это вообще возможно, но вчера своими глазами увидели, мы просто включили заднюю передачу! Не 2 км, как мы вперед пошли, мы ровно 10 км сделали назад, нах*й! А пока мы так стоим и думаем, то завтра-послезавтра Кременной п*зда придет. Они (ВСУ. – Ред.) просто ее заберут! Они все уже в кольцо взяли. Мы сейчас съ*бались оттуда, тоже все бросили, потому что они идут просто группировками", – сказал россиянин.

Он пожаловался на военное командование, которое отправило его подразделение на первую линию фронта, хотя этого не должно бы быть. Кроме того, оккупантов включили в состав штурмовой бригады без их ведома.

"Мы, конечно, на передке "пляшем", но какая штурмовая бригада первая нах*й. Мы встретились со штурмовиками, попросили объяснить. Они говорят: вам, пацаны, п*здец "везет", вы и так в оч*е стоите, где вообще не должны быть, так еще вас и в штурмовую бригаду. Это первая линия, в случае нападения укр*пов, даже не штурмовики пойдут первыми, а мы", – поплакался военный РФ.

Также он пожаловался по большие потери свей оккупационной армии. Рассказал, что на их позицию привезли 175 добровольцев, а украинские воины с помощь дрона заметили это, и накрыли врага огнем.

"Нас как распетрушило…От этих пацанов осталась сотка, если не 90. Они без окопов, так к нам прыгали. "Птичка" же видит, так давай нас просто уничтожать. У меня курточка – это сплошной друшлак, броник – уголки загнулись, я не понимаю, как мне вчера повезло. У них офицер тоже мобик *банутый какой-то, он взял их, короче, в ряд поставил по 5 метров друг от друга…Ни окопов…у каждого по магазину", – пожаловался оккупант.

При этом его собеседник сказал, что российские пропагандисты умалчивают о настоящей ситуации на фронте, и призвал "бить по Польше".

"Наши-то х*еплеты них*я панику не хотят раздувать. Ничего толком не говорят. Этот Пригожин там тоже с кем-то закусился. Что-то у них там оружия не хватает. Ничего не понятно, бред какой-то. Все говорят "оружие есть", так чего не у*бать? Надо уже пи*дячить, как минимум в Польшу! Потому что в Польшу они уже все сдвинули, все учебные центры перевезли, туда и надо пи*дячить!" – сказал гражданин страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты вывозят документы из города Кременная Луганской области. Это может свидетельствовать о вероятной "эвакуации" с территорий Луганщины, которая находится под контролем РФ.

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