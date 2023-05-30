'Эвакуируют' документацию из Кременной: оккупанты продолжают бегство с Луганщины – ЦНС

Российские оккупанты вывозят документы из города Кременная Луганской области. Это может свидетельствовать о вероятной "эвакуации" с территорий Луганщины, которая находится под контролем РФ.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Вывезенные документы принадлежат местным государственным учреждениям.

"Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной", – говорится в сообщении.

В источнике также выразили благодарность подполью, которое и передает всю информацию о движениях и намерениях российских оккупантов на временно захваченных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В районе Кременной в Луганской области украинские воины из состава Сил специальных операций вступили в бой с преобладающими подразделениями российских оккупантов. После вражескую позицию поразили с 60-мм миномета.

– Враг понес большие потери в районе населенного пункта Кременная Луганской области. Благодаря точечным ударам наши воины сожгли российские танки.

– В Луганской области нет прорывов со стороны войск РФ, хотя они ежедневно пытаются найти слабый участок в украинской обороне, проводят обстрелы из различного вооружения. Самая тяжелая ситуация на фронте наблюдалась в районе Кременной.

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