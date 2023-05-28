Под Кременной украинские спецназовцы поразили из миномета превосходящие силы противника: РФ понесла потери

В районе Кременной в Луганской области украинские воины из состава Сил специальных операций вступили в бой с преобладающими подразделениями российских оккупантов. После вражескую позицию поразили с 60-мм миномета.

Видео дня

Количество потерь среди россиян уточняется. Видео боя показали в Telegram Генерального штаба ВСУ (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Отмечается, что бойцы ССО обнаружили расположение личного состава противника во время проведения специальной разведки и вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта.

По данным Генштаба, во время боя группа совершила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва. По результатам операции силы противника были подавлены.

Напомним: воины 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й 10 ОГШБр "Эдельвейс" также продемонстрировали точный удар по оккупантам. Защитники сбросили гранату прямо во вражеский окоп. После взрыва находившийся в укрытии оккупант начал выползать вверх.

В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 400 кафиров. С начала масштабной войны потери России составили уже 206,6 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ серией прицельных ударов уничтожили ряд единиц российских гаубиц. Свое вооружение оккупанты хоронили в лесу;

– в сети показали кадры уничтожения российской воздушной цели украинскими силами противовоздушной обороны. Защитники нашего неба метко попали в "жестку" окупантов, которая после столкновения упала на землю, рассыпавшись яркими искрами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!