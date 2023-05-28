Работает украинская ПВО: появились кадры уничтожения воздушной цели РФ

В сети показали кадры уничтожения российской воздушной цели украинскими силами противовоздушной обороны. Защитники нашего неба метко попали в "жестку" окупантов, которая после столкновения упала на землю, рассыпавшись яркими искрами.

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Эффектные кадры опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". За уничтожением воздушной цели бойцы наблюдали на экране (чтобы посмотреть видео, доскройте до конца новости).

Напомним: 28 мая силы ПВО Украины отразили еще одну воздушную атаку России, которая запускала иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131. В небе над рядом регионов были обезврежены 52 из 54 таких враждебных целей.

Военные страны-агрессора в течение ночи и под утро осуществляли запуски ударных БПЛА по северному и южному направлениям, в частности, из Брянской области и Краснодарского края РФ. Очередную ночную атаку российские террористы направили на военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах, в частности, на Киевщину.

Один вражеский ударный БПЛА Shahed-131/136 был также уничтожен в небе над Николаевской областью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОК "Юг" предположили, что использование рекордного количества БПЛА может свидетельствовать о поставках по Ирану России новой партии "шахедов". Пока россияне испытывают нехватку ракет, поэтому пытаются их экономить;

– по словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, во время атаки по Украине "шахедами" 28 мая российские террористы использовали нетрадиционные маршруты. Они двигались преимущественно временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине, чтобы обойти южную ПВО.

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