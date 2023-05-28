Украинские защитники успешно охотятся на оккупанта: показательное видео

Воины 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" продемонстрировали меткий удар по оккупантам. Защитники сбросили гранату прямо во вражеский окоп.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице батальона в Facebook. "109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс" охотится на оккупантов", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как БПЛА защитников сбрасывает гранату прямо в окоп захватчиков.

После взрыва оккупант, находящийся в укрытии, стал выползать наружу.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки были ликвидированы 400 оккупантов. С начала масштабной войны потери России составили уже 206 600 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы уничтожили Т-90М "Прорыв" оккупантов на участке фронта Соледар – Северск. Первые такие танки поступили на вооружение РФ в 2020 году, всего было выпущено менее 100 единиц.

– ВСУ эффектно уничтожили вблизи Бахмута РСЗО "Град" врага. Оккупанты вывели его на боевую позицию, обстреляли украинские позиции, но скрыться не успели.