'Уже заполняет склады': министр обороны Германии оценил темпы производства оружия Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна-агрессор Россия уже производит оружия и боеприпасов больше, чем нуждается в войне против Украины. Часть того, что сейчас производится, кафиры отправляют на склады.

На это повлияло увеличение расходов на вооружение и в целом перевод в России экономики на военные рельсы. Об этом Писториус рассказал в программе ARD "Maischberger", передает ntv.de.

"Значительная часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады", – заявил министр обороны Германии.

Также он предостерег от дальнейших военных амбиций главы Кремля Владимира Путина.

"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что, в случае сомнения, у него есть планы, или что-то может быть", – отметил Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, ежемесячно в стране-агрессоре России производят в среднем четыре-пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". По состоянию на начало апреля на вооружении у РФ может находиться около 80 ракет такого типа.

Ранее в ISW указали, что Россия пытается воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить свое положение на фронте. Неприятель сосредотачивает свои усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

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