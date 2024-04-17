Возможности России будут расширяться: в ISW объяснили, чем грозит Украине дальнейшая задержка помощи Запада

Российские оккупационные войска в Украине истощены, страдают от низкого морального духа, а также используют заградительные отряды, чтобы не дать своим солдатам отступить. И даже в таких условиях возможности России использовать уязвимые места Украины будут расширяться из-за нехватки материальных средств в ВСУ.

Это подчеркнули аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что дефицит военной помощи от партнеров может усугубить украинским войскам защиту от российских сил.

В аналитике обратили внимание на то, что оккупанты на востоке Украины начали использовать меньшие группы для проведения штурмов, хотя раньше, во время захвата Бахмута и Авдеевки, они прибегали к массовым лобовым атакам пехоты. Представитель Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук сообщил, что украинские беспилотники уничтожили или вывели из строя около 70 процентов российской бронетехники.

В то же время, как отметили в ISW, несмотря на такие успехи украинцев, "кульминации" в ближайшее время ждать не стоит.

"ISW ранее оценивала, как низкий моральный дух и истощение россиян влияют на перспективы российских наступательных операций, но нынешняя нехватка материальных средств в Украине может осложнить украинским войскам защиту от российских сил – даже истощенных и немотивированных", – отметили аналитики.

Кроме того, в интервью PBS News Hour президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нехватка систем противовоздушной обороны и артиллерии мешает Украине эффективно защищаться от российских ударов и наземных штурмов. Он сообщил, что сейчас украинские силы испытывают недостаток артиллерийских снарядов от 1 до 10 и что это позволяет российским силам ежедневно отбрасывать украинские силы.

"ISW продолжает оценивать, что продолжающиеся задержки США с оказанием Украине помощи в сфере безопасности ограничивают способность украинских сил проводить эффективные оборонные операции, в то же время предоставляя российским силам гибкость в проведении наступательных операций – динамика, которая может привести к сужению и нелинейным возможностям для российских сил операционные значительные доходы в будущем", – подчеркнули аналитики.

Они добавили, что только Соединенные Штаты могут быстро предоставить Украине системы ПВО в необходимом масштабе и существенно повысить возможности противовоздушной обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский заявил, что без военной помощи от США у Украины не будет шансов победить Россию. Он отметил, что если Украина терпит поражение в этой войне, Россия не остановится, война будет и в других странах и американским солдатам также придется воевать.

– В ISW указали, что Россия пытается воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить свое положение на фронте. Противник сосредотачивает свои усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

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