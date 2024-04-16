'Пока не поздно': Зеленский высказался о помощи США для Украины и упомянул об Израиле

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что без военной помощи от США у Украины не будет шансов победить Россию. Он отметил, что если Украина терпит поражение в этой войне, Россия не остановится, война будет и в других странах и американским солдатам также придется воевать.

Об этом Зеленский сказал в интервью PBS. Президент также выразил разочарование тем, что западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, летевшие на Израиль, но не показывают такой решимости в случае Украины из-за страха втягивания Альянса в войну с Россией.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы в Конгрессе США как можно быстрее приняли пакет поддержки в размере 60 миллиардов долларов.

"Я говорю вам откровенно – без этой помощи шансов у нас победить не будет. Надо быть гораздо сильнее твоего врага", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время российские войска имеют значительное преимущество над украинскими по количеству артиллерийских снарядов. Чтобы защищать находящиеся под контролем Украины территории необходимо иметь такое же количество снарядов, как и в России. Он указал, что на каждые 10 российских снарядов у Украины также должно быть 10.

"Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим полностью защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти до 10 до 10. Можем ли мы так стоять? Нет. Самолетов – 1 до 30. Как можно воевать? Мы же не просим какого-нибудь особого оружия. И никто не просит дать 500 или 300 самолетов – Россия, кстати, 300 самолетов использует только на территории Украины! В любом случае при этой статистике они (РФ – ред.) нас будут ежедневно толкать назад", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Конгресс США должен отвергнуть политическую составляющую и принять решение о военной помощи для Украины в ближайшее время.

"Я надеюсь, что они (в Конгрессе США. – Ред.) нас слушают и примут решение в ближайшие дни, недели, но не дольше", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что у Украины есть план как уничтожить врага. И для этого нужно защитить небо и иметь оружие, чтобы вести наступательные действия.

Президент также упомянул, что западные страны воздерживаются от предоставления определенных видов вооружений Украине и избегают развертывания своих войск в стране, поскольку боятся втягивания НАТО в конфликт с Россией. Однако Израиль также не является страной НАТО, но западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны.

"Я вам хочу задать после вчерашней атаки вопрос: Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Израиль – не страна НАТО. Союзники, в том числе страны НАТО, защищали Израиль, показали силам Ирана, что Израиль не один, и это урок. Это ответ всем, кто говорит на любом континенте, что Украине нужно помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну", – отметил глава государства.

Также Зеленский объяснил, почему России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, обеспечивающую электроэнергию в Киевском регионе. По ней РФ ударила новейшими ракетами Х-69.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия пытается воспользоваться задержками западной помощи Украине, чтобы улучшить свое положение на фронте. Враг сосредотачивает свои усилия на востоке страны в попытке прорвать оборону украинских войск.

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