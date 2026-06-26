В администрации коллаборациониста Сальдо нарастает паника из-за ударов ВСУ: заговорили о бегстве — "Атеш"

Из-за регулярных украинских атак на вражескую логистику в оккупационной администрации Херсонской области, которую возглавляет коллаборационист Владимир Сальдо, усиливается паника. В ближайшее время оккупационная администрация может переместиться в Запорожскую область.

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Об этом сообщили представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Как утверждают в "Атеш", причиной ухудшения ситуации стали регулярные удары по логистическим узлам, мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также постоянные атаки дронов на трассе "Новороссия". Из-за этого безопасных маршрутов для передвижения представителей оккупационной администрации почти не осталось.

В движении также заявляют, что на фоне последних событий и неспособности систем ПВО защитить даже тыловые объекты настроения среди оккупационного руководства резко ухудшились. В частности, Геническ, который они считали безопасным местом, по информации "Атеш", регулярно подвергается ударам, что заставляет местное "руководство" беспокоиться о собственной безопасности.

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По оценке движения, в ближайшее время оккупационная администрация Херсонской области может быть вынуждена свернуть свою работу и выехать в Запорожскую область. Основным направлением для возможной эвакуации, по утверждению "Атеш", рассматривается Мелитополь, который в настоящее время находится дальше от линии фронта.

Напомним, представители оккупационной администрации и силовых структур в Крыму начали более активно вывозить свои семьи с полуострова. Это происходит на фоне успешных ударов Сил обороны по военным объектам.

Также OBOZ.UA сообщал, что командование Черноморского флота РФ намерено перенести остальные органы управления из оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Ранее туда "сбежала" большая часть военных кораблей, которые ранее дислоцировались на захваченном украинском полуострове.

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