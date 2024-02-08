В Авдеевке остаются мирные жители, они находятся в подвалах, – глава ГВА

В практически полностью уничтоженном городе Авдеевка Донецкой области, за который ведутся тяжелые бои, до сих пор находятся мирные жители. Они живут в подвалах разрушенных домов,и спасти их пока нет возможности.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что ситуация остается сложной, город постоянно подвергается мощным обстрелам.

По словам главы ГВА, только за сутки 7 февраля враг совершил более 50 массированных обстрелов по территории громады и около 30 ударов авиабомбами. Всего с начала 2024 года Авдеевка получила уже более 800 авиабомбовых сбросов. Такой террор приводит к безумным разрушениям. Город меняется буквально каждый час, нет ни одного участка, где было бы хоть относительно спокойно.

Как отметил Барабаш, несмотря на то, что в городе нет ни одного уцелевшего здания, там продолжают жить люди. От удара КАБов многоэтажки часто складываются, как карточные домики, в результате чего мирные жители остаются под завалами.

"Именно в этих подвалах остаются люди, и, к сожалению, мы не имеем возможности их оттуда достать", – рассказал начальник ГВА.

По его информации, по состоянию на утро 8 февраля в городе оставалось 941 гражданское лицо. Барабаш рассказал, что 7 февраля эвакуация не проводилась из соображений безопасности – из-за мощных обстрелов. В целом, по его словам, уже мало кто помогает горожанам с эвакуацией.

"Кроме "Белого ангела", полиции и представителей военной администрации, есть еще определенный круг волонтеров, ребят, которые помогают нам с эвакуацией", – отметил Барабаш.

Напомним, накануне в ISW сообщили, что Силы обороны Украины смогли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области. Они восстановили ограниченные тактические позиции в жилом районе на юге города. Оккупанты также имеют успехи на этом направлении, в северной части Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 февраля Силы обороны уничтожили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" российских войск. Вражескую "птичку" вместе с экипажем навеки приземлили на Авдеевском направлении.

– Американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отметила, что оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины. В таких условиях наши военные делают все возможное, чтобы удержать занятые ими рубежи и нанести противнику как можно больше вреда, не вступая при этом в затяжные бои.

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