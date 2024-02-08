В Австралии ветераны армии предлагают восстановить вертолеты Taipan, чтобы их передали Украине. Фото

В Австралии ветераны армии и инженеры предлагают восстановить вертолеты Taipan. Они призывают не утилизировать MRH-90, а передать Украину.

Об этом пишет ABC News. Единственным препятствием для согласования передачи вертолетов Taipan Украине является вето австралийской армии.

Представитель минобороны Австралии рассказал, что в настоящее время разбор этих машин уже на стадии завершения и, что ни одна из них не находится в пригодном состоянии.

При этом группа бывших военных и техников согласилась на волонтерских началах восстановить Taipan, еще имеющие детали, необходимые для работы. Они направили свое предложение министру обороны страны и призвали его остановить процесс утилизации.

"Совместными усилиями австралийского общества мы сможем спасти эти ценные машины для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей", – рассказал бывший военнослужащий Крис Мур.

Он добавил, что бывшие военные ВС Австралии, вероятно, с удовольствием проведут время, работая над вертолетами, которые принесут пользу другой стране в войне с Россией.

В январе правительство Австралии отклонило запрос Украины на передачу 45 вертолетов Taipan MRH-90, которые страна сняла с эксплуатации. Решение об утилизации вертолетов в Австралии было принято еще в сентябре 2023 года. Причина в том, что в штате Квинсленд во время учений по этой технике произошла катастрофа и погибли четверо военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Австралии новое военное оборудование, в частности системы борьбы с дронами. Также в пакет вошли 3D-принтер для печати металлом, который можно использовать для создания запчастей, и портативные рентгеновские аппараты, которыми медики смогут пользоваться на передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!