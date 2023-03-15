В Бахмуте погиб известный историк, археолог и краевед из Сумской области Юрий Коваленко. Фото

14 марта в Бахмуте погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и большой патриот Украины Юрий Коваленко. Весной прошлого года он защищал Черниговскую область – и параллельно защитил диссертацию.

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О гибели Героя сообщили на его странице в Facebook, а также его друзья и коллеги.

Юрий Коваленко родом из Глухова Сумской области. До начала войны работал в Государственном заповеднике "Глухов". В 2014 году пошел добровольцем защищать Украину. Пока на медкомиссии решали, можно ли ему служить, он отправился в Иловайск. Воевал в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

В одном из интервью он рассказал, что имеет несколько образований. Первое – психолога, второе – электрика, а исторический факультет он окончил уже во взрослом возрасте.

Более 30 лет занимался археологией, историей, изучал захоронения Второй мировой, был военным археологом, волонтером.

Юрий Коваленко занимался поисковой деятельностью, был участником организации "Черный тюльпан". Он с риском для собственной жизни разыскивал и возвращал домой расстрелянных под Иловайском украинских защитников. Собранные им факты и фотовидеофиксации преступлений окупантов были использованы в книге "Иловайск". За деятельность в "Черном тюльпане" получил награду от Минобороны Украины.

Коваленко также награжден несколькими грамотами от президента Украины – "За гуманитарное участие в АТО", "За заслуги перед ВСУ", а также медалью УПЦ "За жертвенность и любовь к Украине".

Друзья и коллеги оплакивают Юрия Коваленко и на его странице написали много добрых слов о Герое.

"Погиб Человек. Прекрасный муж и отец. Талантливый певец. Ему по силам были и бардовские песни, и церковные гимны. Историк, археолог, краевед. Ученый, будучи в ВСУ, смог защитить кандидатскую. Прекрасный преподаватель и экскурсовод мог часами рассказывать о Глуховщине. Искатель. Благодаря его усилиям и усилиям его единомышленников удалось найти и перезахоронить солдат, пропавших без вести во время Второй мировой", – написала представительница Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

"Вчера в Бахмуте погиб большой патриот и подвижник, историк, археолог, краевед Юрий Коваленко. Кандидат наук, защитил диссертацию, находясь в ВСУ, замечательный преподаватель и экскурсовод, фанат музейного дела. Поисковик, участник миссии "Черный тюльпан". Благодаря его усилиям удалось найти и идентифицировать тела многих погибших в Иловайске. В феврале-марте прошлого года защищал Черниговскую область, чтобы россияне не прошли дальше на Киев, затем воевал в самых горячих точках", – написала писательница Тамара Гориха Зерня.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня также стало известно, что в боях за Украину погиб Виталий Каплин с позывным "Тур". Уроженец города Кременчуг Полтавской области боролся за свободу и независимость Украины с самого начала войны.