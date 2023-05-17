В Бахмуте погиб ветеран армии США: последний год он учил украинских добровольцев. Фото

В Бахмуте погиб ветеран армии США отставной сержант спецназа Николас Меймер. Ему было 45 лет. Последний год Меймер находился в нашей стране, обучая украинских добровольцев.

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О гибели американца сообщило издание CNN, ссылаясь на слова близкого друга Николаса Меймера, основателя некоммерческой организации AFGFree, работающей в Украине, подполковника в отставке Перри Блэкберна.

По словам Блэкберна, его друг Меймер находился в здании, попавшем под российский артиллерийский обстрел.

Дом упал, и, как предполагают украинские военные, которые были с Меймером, он либо погиб во время обрушения, либо был убит огнем российской артиллерии.

Согласно послужному списку Николаса Мэймера, он прослужил в армии США более 20 лет и в 2018 году вышел на пенсию. А когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Меймер почувствовал моральную обязанность помочь украинцам.

Тело американского ветерана опознали на видео с Евгением Пригожиным, опубликованным Telegram-каналом ПВК "Вагнер".

Пригожин показал погибшего солдата и его удостоверение с фото, выданное в США, прочитав вслух имя: "Николас".

"Мы его передадим Соединенным Штатам Америки. Положим в гроб, закроем американским флагом, с уважением, потому что он умер не в постели дедушкой, а умер на войне", – говорит на видео Пригожин.

Издание Idaho Statesman сообщило, что человек на видео – 45-летний ветеран армейского спецназа Ник Меймер, проведший последний год в Украине, обучая гражданских добровольцев.

Меймер жил в штате Айдахо. Он переехал преподавать английский в Испанию за два месяца до российского вторжения в Украину. Наблюдая за этими событиями, он решил приехать помогать украинцам.

"Я думаю, что это одна из самых очевидных несправедливых агрессий в новейшей истории. Всем очевидно, что это неоправданное вторжение. Так что я чувствовал, что мой моральный компас просто указал мне, что делать", – сказал ветеран в июне прошлого года в телефонном Idaho Statesman.

В Украине Меймер занимался созданием программы подготовки отрядов территориальной обороны.

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